تعرف على مفاجأة أصدقاء نوال الزغبي لها في عيد ميلادها ال 49

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:36 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
نادين نجدي
نشرت الفنانة نوال الزغبي، فيديو جديد لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام ".


وكانت في الفيديو تحتفل بعيد ميلادها، وتطفئ شموع التورته التي آتى بها أصدقائها لكي تتفاجئ.


وعلقت نوال على الفيديو قائلة " شكرا ليكوا ... تانى مفاجأة " 


وحاز الفيديو على إعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:" كل سنة وانتي طيبة وجميلة بحبك جدا" ، وقال معجب آخر:" عيد ميلاد سعيد يا ست الكل"، وكتب آخر:"جميلة الجميلات نوال الزغبي".


أتمت نوال عامها الـ 49، ويصادف اليوم عيد ميلادها، يوجد لها مشوار فني كبير.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس

منذ ساعة و 18 دقيقة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ 9 دقائق

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي لصالح الحاوي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

09:00 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن