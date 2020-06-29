تعرف على مفاجأة أصدقاء نوال الزغبي لها في عيد ميلادها ال 49

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نشرت الفنانة نوال الزغبي، فيديو جديد لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام ".





وكانت في الفيديو تحتفل بعيد ميلادها، وتطفئ شموع التورته التي آتى بها أصدقائها لكي تتفاجئ.





وعلقت نوال على الفيديو قائلة " شكرا ليكوا ... تانى مفاجأة "





وحاز الفيديو على إعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:" كل سنة وانتي طيبة وجميلة بحبك جدا" ، وقال معجب آخر:" عيد ميلاد سعيد يا ست الكل"، وكتب آخر:"جميلة الجميلات نوال الزغبي".





أتمت نوال عامها الـ 49، ويصادف اليوم عيد ميلادها، يوجد لها مشوار فني كبير.



يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.



