غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها مع زوجها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة غادة عبد الرازق على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشرت غادة عبد الرازق صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها مع زوجها، ويبدو أنهما يقضون العطلة الصيفية في إحدى القري السياحية، لما ظهر من منظرهما.







الجدير بالذكر، أن مسلسل "سلطانة المعز"، كان آخر أعمال غادة عبدالرازق، في رمضان 2020، مع كل من محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.