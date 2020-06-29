ارتفاع أسعار النفط بالختام بعد جلسة متقلبة





بنهاية التعاملات اليوم الإثنين ارتفعت أسعار النفط بعد أن تلقت الدعم من بيانات أرباح الشركات الصناعية في الصين والصادرة اليوم والتي أظهرت ارتفاعاً لأول مرة في 6 أشهر خلال مايو الماضي، في إشارة للتعافي الاقتصادي في البلاد.





كما أن الثقة في منطقة اليورو سجلت زيادة قياسية شهرية خلال شهر يونيو الجاري، ما يعزز التفاؤل حيال التعافي في الاقتصاد وبالتبعية الطلب على الخام.





وكانت أسعار الخام تراجعت بأكثر من 2 بالمائة خلال التعاملات مع تصاعد المخاوف حيال استمرار ضعف الطلب العالمي على الذهب الأسود، بفعل الارتفاع القياسي لحالات الإصابة في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى مما دفع بعض الولايات والدول إلى استئناف عمليات الإغلاق الوطني الجزئي.





وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنحو 3.1 بالمائة مسجلاً 39.70 دولار للبرميل، بعد أن كان يتداول عند 37.50 دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أغسطس بأكثر من 1.6 بالمائة إلى 41.71 دولار للبرميل، بعد أن سجل 40.04 دولار للبرميل سابقاً.