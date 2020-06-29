محمود حميدة في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:26 م
محمود حميدة
محمود حميدة
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان محمود حميدة على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمود حميدة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها وهو يكتب وعلق قائلاً"الأقلام مطايا الأذهان".

وكانت آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.

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