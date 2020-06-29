تشافي: سأعود لبرشلونة في الوقت المناسب

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني للسد القطري الحالي عن رغبته في تدريب برشلونة وإعادة النادي الكتالوني إلى نجاح جديد.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة قام بإقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين ولكن هناك شكوك حول إستمرار سيتين مع برشلونة في الموسم المقبل في ظل النتائج المتردية الحالية للفريق الكتالوني.





وقال تشافي هيرنانديز في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية عبر تقنية الفيديو:"إن أكبر طموح لديّ الآن هو أن قوم بتدريب برشلونة وأن أعيد النادي الكتالوني إلى نجاح جديد".





وأضاف:"يجب أن ينتصر اللاعبون وبرشلونة. ونتيجة لذلك، يستعد فريقنا الفني لهذا الأمر ويجعلنا متحمسين".





وعن عودته، قال تشافي:"أنا رجل نادٍ، أود أن أعود في الوقت المناسب لبدء مشروع من الصفر، قلت ذلك عدة مرات".





واختتم تشافي تصريحاته قائلاً:"أريد اتخاذ قرارات رياضية في برشلونة. من الواضح أنه بعد الانتخابات، سيكون هناك تغييرات، أنا لا أستبعد أي شيء، طلبني النادي في يناير لكن الظروف والتوقيت لم يكونا مناسبين".



