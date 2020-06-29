محمد يسري معلقاً على صورة عقد قران محمد الشروبي "حب كبير"

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شارك الفنان محمد يسري ، صورة من عقد قران النجم محمد الشرنوبي ، وظهر بالصورة برفقة الشرنوبي وزوجته ومجموعة من اصدقائهما، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلق علي الصورة قائلاً : حب كبير.



يشار أن الشرنوبي اعلن زواجه مؤخرا من راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام .



ويشارك الشرنوبي في مسلسل "ليه لا" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، والذي يعرض حاليا علي المنصات الأكترونية ،VIP ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تأجيله .