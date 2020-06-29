حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك





انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع غيلان الشعلاني نجم نادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الأنباء إلى أن التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في نادي الزمالك تدخل لإفشال صفقة انتقال الشعلاني إلى الأبيض في الصيف المقبل.





ونفى مصدر داخل الزمالك كل الأنباء المنتشرة خلال الساعات القليلة الماضية حول دخول النادي في مفاوضات مع غيلان الشعلاني أو تدخل ساسي في الصفقة.





وأكد مسؤولي الأبيض أن غيلان الشعلاني ليس من أولويات الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل من الأساس.



