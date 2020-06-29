البدري يهنئ كوكا بلقب الدوري اليوناني





هنأ الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني وأعضاء جهازه محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي لاعبنا الدولي أحمد حسن كوكا بمناسبة فوزه مع فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني متمنيا له ولكافة لاعبينا المحترفين بالخارج تحقيق المزيد من النجاح .





ونجح الفريق اليوناني في حصد اللقب للمرة الـ 45 في تاريخه بعد حصد 12 نقطة في أول أربع مباريات من مرحلة البطولة، ليصبح رصيد نقاطه 78 نقطة، متفوقًا على باوك الذي حصد سبع نقاط في المرحلة الأخيرة ليصبح رصيده الإجمالي 59 نقطة.





ويواصل المدير الفني واعضاء الطاقم المعاون متابعة جميع مباريات لاعبينا المحترفين في مختلف الدوريات وذلك في إطار خطة الاستعدادات للمرحلة المقبلة سواء كان علي الصعيد الداخلي للمسابقات المحلية او الدوريات الخارجية التي تضم لاعبينا.



