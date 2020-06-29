البدري يهنئ كوكا بلقب الدوري اليوناني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد جمال

هنأ الكابتن حسام البدري المدير الفني  لمنتخبنا الوطني وأعضاء  جهازه محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي لاعبنا الدولي أحمد  حسن كوكا بمناسبة فوزه مع فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني متمنيا له ولكافة لاعبينا المحترفين بالخارج تحقيق المزيد من النجاح .

ونجح الفريق اليوناني في حصد اللقب للمرة الـ 45 في تاريخه بعد حصد 12 نقطة في أول أربع مباريات من مرحلة البطولة، ليصبح رصيد نقاطه 78 نقطة، متفوقًا على باوك الذي حصد سبع نقاط في المرحلة الأخيرة ليصبح رصيده الإجمالي 59 نقطة.

ويواصل المدير الفني واعضاء الطاقم المعاون متابعة  جميع مباريات لاعبينا المحترفين في مختلف الدوريات وذلك في إطار خطة الاستعدادات للمرحلة المقبلة سواء كان علي الصعيد الداخلي للمسابقات المحلية او الدوريات الخارجية التي تضم لاعبينا.

أخبار تهمك

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس

منذ ساعة و 15 دقيقة

حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي لصالح الحاوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ 5 دقائق

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ 43 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

09:00 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن