شاهد.. أحمد زاهر يفاجئ بوسي شلبي بصورة للنجم الراحل محمود عبدالعزيز

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:23 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
فايقة محمد عادل
غازلت الأعلامية بوسي شلبي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة برفقة أحمد زاهر في كرفان احمد زاهر من كواليس حوارها معه وفجأئها احمد زاهر بصورة النجم الراحل محمود عبدالعزيز ، وعلقت قائلة : أحلي مفاجأة في كارفان زاهر.

يقوم زاهر حاليا بتصوير فيلمه "زنزانة 7" وكان يحمل اسم "المحترف " قبل تغييره وتدور أحداثه في إطار الأكشن ، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى أكشن ولم يتم تحديد موعد طرحه بالسينمات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس"، الذي حقق من خلاله نجاحا جماهيريا بجانبه عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر.

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