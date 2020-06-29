والد شروق ضحية كورونا بعد تعذيب زوجها: "لا أملك شيء سوى حسبي الله ونعم الوكيل"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال والد شروق، المرأة التي ألقاها زوجها من شرفة المنزل بحجة أنها مريضة بفيروس كورونا المستجد، إنه كان يقوم بإعادة نجلته إلى منزل زوجها، عندما كانت "تغضب" حتى لا يخرب بيتها، معقبًا:" كنت بقولها أرجعي ربي عيالك، ومكنتش أتخيل أن بنتي تُصاب بشلل نصفي وهي عندها 25 سنة، أنا لا أملك شيء إلا حسبي الله ونعم الوكيل".

وتابع والد شروق، خلال حواره ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على فضائية "المحور"، أن زوج نجلته قام بتطليقها بشكل رسمي، ولكن نجلته طلبت منه العودة إلى منزل زوجها بعدما قام باختطاف أحد أولادها، فرفض قائلًا: "لو رجعتي هترجعي جثة هامدة"، فقامت نجلته بالعودة إلى زوجها دون موافقته.
 

وأشار إلى أن نجلته لديها كسر في الحوض، وقطع في الحبل الشوكي، والأربطة العصبية، وتُعاني من شلل نصفي، مطالبًا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بعلاج ابنته، قائلًا: "بنتي بتموت، وأنا مش معايا فلوس علاج، ومش عارف أروح ولا أجي منين".



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.




أخبار تهمك

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس

منذ ساعة و 17 دقيقة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي لصالح الحاوي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ 7 دقائق

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

09:00 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن