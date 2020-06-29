والدة شروق ضحية كورونا: "كان بيضرب بنتي عشان تجيبله حشيش"

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قالت والدة شروق، المرأة التي ألقاها زوجها من شرفة المنزل بحجة أنها مريضة بفيروس كورونا المستجد، إن نجلتها كانت دائمًا تحكي لها بأن زوجها يقوم بتعذيبها، معقبة: "مكنش بيصرف عليها هي وأولادها، وأنا كنت بساعدهم، وأقولها اللي أنت عايزها قولي ليا عليه، واتحملي عشان ولادك".



وأضافت والدة شروق، خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمُذاع على فضائية "المحور"، أن أهل زوجها قاموا بخطف أولادها، معقبة: "بنتي نفسي تشوف عيالها، ولما طلبت من أهل زوجها، طلبوا مننا نتنازل عن المحضر، وننكر بأن زوجها قام بإلقائها من شرفة المنزل".



وتابعت أنها تتوقع أن تتوفى ابنتها في لحظة، معقبة: "بطن بنتي بتتنفخ ومدخلتش الحمام منذ أكثر من يوم، حسبي الله ونعم الوكيل، منه لله زوجها، كان بيضرب بنتي عشان تجيبله سجائر أو حشيش".







وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.









