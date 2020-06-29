تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم صفوف السيدة العجوز.





وأ علن برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، انتقال لاعب خط وسطه البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة قيمتها 72 مليون يورو على الأقل.









وقال بطل إسبانيا في بيان: "توصل ناديا برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب آرثر ميلو، سيدفع النادي الإيطالي 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كحوافز ومكافآت".







ولم يتطرق برشلونة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، والذي كانت التقارير تشير إلى أن انتقاله من يوفنتوس إلى النادي الكاتالوني، سيكون جزءاً من صفقة تعاقد "السيدة العجوز" مع آرثر.