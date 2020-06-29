بوسي شلبي تهنئ نضال الشافعي عن فيلمه الجديد "زنزانة سبعة"

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حرصت الإعلامية بوسي شلبي علي تهنئة نضال الشافعي عن فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "زنزانة 7" ، وعلقت قائلة : مبروك نضال الشافعي ، فيلم جديد زنزانة 7 العايق نضال الشافعي .



وهنأه الكثير علي الفيلم وعلق أحد المتابعين : الف مبروك نضال الشافعي فنان محترم يجيد كل أنواع التمثيل تراچيدي وكوميديا برافو.



فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف " قبل تغييره وتدور أحداثه في إطار الأكشن ، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى أكشن ولم يتم تحديد موعد طرحه بالسينمات.



يشار أن آخر أعمال نضال الشافعي الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلي"، والمسلسل بطولة ميرفت أمين،عزت العلايلي، دينا فؤاد،صلاح عبد الله، إخراج تامر حمزة.



وشارك في مسلسل "هجمة مرتدة " المقرر عرضه العام المقبل ، وهو بطولة أحمد عز،صلاح عبدالله،هند صبرى،محمود البزاوي،هشام سليم، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي،ومن تأليف باهر دويدار،إخراج أحمد علاء،و يتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.