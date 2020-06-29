مركز شباب الجزيرة يجري تحاليل طبية للعاملين بالتعاون مع نادي الجزيرة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
قامت لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على إدارة مركز شباب الجزيرة والكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي للمركز  بالتعاون مع نادى الجزيرة بعمل تحاليل طبية للعاملين والموظفين داخل المركز للاطمئنان علي سلامة الجميع  قبل فتح مركز شباب الجزيرة  في ١ يوليو القادم، تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأنهي مركز شباب الجزيرة، برئاسة الكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي، استعداداته، لاستقبال الأعضاء من أول يوليو المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بفتح الأندية ومراكز الشباب، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الأعضاء.

ويتابع المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة أعمال التعقيم والتطهير التي تتم تنفيذا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى جميع أرجاء المركز من صالات رياضية وحمامات السباحة ومناطق لعب الأطفال وجميع الكافتريات والأماكن المخصصة لاستقبال الأعضاء.

وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز بعمل لوحات استرشادية للأعضاء تتضمن تعليمات اللجنة العليا الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتي تشمل كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز شباب الجزيرة، جميع الشروط الوقائية الخاصة بدخول الأعضاء بداية من البوابات وقياس درجة الحرارة للعضو وارتداء الكمامات الطبية.

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