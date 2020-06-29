في أول ظهور لها.. سيدة الكورونا تكشف سبب قيام زوجها بإلقائها من شرفة المنزل

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أوضحت شروق، المرأة التي ألقاها زوجها من شرفة المنزل بحجة أنها مريضة بفيروس كورونا المستجد تفاصيل تعذيبها وإلقائها من الشباك على يد زوجها.



وقالت "شروق"، خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمُذاع على فضائية "المحور"،: "أنا عايشة في مشاكل طول الوقت، وأتعرض للضرب باستمرار، الأول كان جوزي بيضربني بسلك الكهرباء، وتطور الضرب إلى الرمي من الشباك".



وتابعت أن زوجها كان يريد أن توفر له 25 ألف جنيه، لافتة إلى أن زوجها كان يتاجر في المخدرات وكان لديه أموال، ولكنه أنفقها في شهر رمضان بالكامل، بسبب عدم العمل.



وأضافت أن زوجها بعد انتهاء شهر رمضان طالبها بتوفير أموال له، قائلًا: "في شهر رمضان أنفقت عليكي 27 ألف جنيه، هاتيهم من أمك، ولو ما جبتهمش هعمل فيكي وأسوي، وضربني بسلك الكهرباء، وضربني في وجهي بقطر، ودائمًا ما يقوم بسبي وشتمي".



وأشارت إلى أنها عرضت على زوجها بأن تمضي له على إيصالات أمانة، لكي يتوقف عن ضربها، ولكنه لم يستجب، معقبة: "جوزي محدش بيقدر عليه وكان بيسب والده وأمه، وبيضربهم".



ولفتت إلى أن زوجها ضربها أكثر من مرة، ولكن والدها كان دائمًا ما يقوم بإرجعاها لمنزلها مرة أخرى قائلًا: "عشان ولادك لازم ترجعي لبيتك".







تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.