الصحة التركية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الإثنين، تسجيل 1374 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 1214 حالة شفاء من المرض.

وأفاد قوجة: بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 198613 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 5115 شخصا، كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 171809 أشخاص.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,329 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,602 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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