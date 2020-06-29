وزارة الرياضة ترد على استفسارات الهيئات بشأن إجراءات مجابهة كورونا

تلقت اللجنة التنفيذية التى شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مجموعة من الاستفسارات من عدد من مديريات الشباب والرياضة، والاتحادات والأندية الرياضية.





وجاءت أبرز التساؤلات حول الاجراءات الاحترازية لعودة نشاط حمام السباحة، وتوقيت بداية منافسات الألعاب ذات درجة التلامس المتوسطة والعالية ومسابقات الناشئين بالنسبة للحافز الرياضي، والطريقة المثلى لنقل أي حالة إيجابية أو تظهر عليها علامات كورونا داخل الأندية الصحية، وتشغيل الأكاديميات الرياضية، بالإضافة إلى تلقي مقترحًا من الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية يتعلق بإعداد دليل للاشتراطات والاجراءات الاحترازية لنشاط الممارسة العامة للماراثونات (جري- مشي) وماراثون دراجات وماراثون الدراجات البخارية.





وأوضحت اللجنة التنفيذية التى يترأسها الدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى معرض أجوبتها أنه قد تم التوجيه بتطبيق اجراءات أشد صارمة على حمامات السباحة وغلق غرف تغيير الملابس وتقليل الحارات، وساعات ممارسة النشاط والتأكيد على المسافات الآمنة، وعدم اصطحاب أولياء أمور اللاعبين، وذلك وفق كود 6 من خطة وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي.





وفيما يتعلق بالاستفسار الوارد بشأن توقيت بداية منافسات الألعاب ذات درجة التلامس المتوسطة والعالية فقد تم التوجيه أولًا بتشكيل لجنة طبية أو مستشار طبي ثم الاطلاع على الدليل الطبي كود 1 حيث بداية التدريب بالنسبة للألعاب ذات درجة التلامس المتوسطة أو العالية خلال شهر يوليو، والمنافسات كما محدد لها فى أغسطس 2020 بالتنسيق والمتابعة مع الاتحادات الرياضية والتى لها الحق فى إقرار موعد منافسات بطولات الحافز الرياضي المختلفة لتكون توقيتات استرشادية لعودة الألعاب بالنادي.





وحول الطريقة المثلي للتعامل مع ظهور أية حالة إيجابية أو أعراض بفيروس كورونا المستجد داخل الأندية الصحية، قالت اللجنة إنه يتم توجيه الحالة إلى أقرب مستشفي طبقا للاجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة فى هذا الشأن.





وأضافت اللجنة بشأن تشغيل الأكاديميات الرياضية أنه يتم طبقًا للاشتراطات والتوقيتات المعلنة وممنوع إقامة المهرجانات، والتجمعات الكبيرة فى المرحلة الأولي، بالإضافة إلى التنبيه على الهيئات بالالتزام بالتنسيق الكامل مع مديريات الشباب والرياضة والالتزام الكامل بكافة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية والوقائية الطبية اللازمة لعودة النشاط الرياضي وعلى مجلس إدارة كل هيئة إعمال شئونه فى اتحاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق تلك الاشتراطات بما يضمن توفير الرعاية الصحية للأعضاء ورواد الأندية والأخذ بالاعتبار قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.





وأوصت اللجنة بعرض تقديمي مصور حول أنشطة الماراثونات الرياضية، وتقديمه خلال اجتماع اللجنة الطبية المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشأن وفق الاحتياطات والاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والتى تحرص وزارة الشباب والرياضة على تطبيقها حفاظًا على سلامة وصحة جميع المستفيدين من البرامج والمشروعات والهيئات الشبابية والرياضية من أبناء مصر فى كافة أنحاء الجمهورية.





يذكر أنه خلال الفترة الماضية وحتى الآن تلقت العديد من الاستفسارات من مختلف الهيئات الرياضية من مختلف المحافظات وقامت بالرد والتفسير لكل هيئة فيما تقدمت به من استفسارات



