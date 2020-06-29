فالنسيا يقترب من التعاقد مع مدرب برشلونة السابق

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة السابق بات قريبًا من العودة مرة أخرى لتدريب أحد فرق الدوري الإسباني.





وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن فالنسيا يرغب في التعاقد مع فالفيردي ليكون بديلا لألبيرت سيلاديس الذي تدهورت نتائج الفريق على يده في الأسابيع الأخيرة.





وأكدت الإذاعة الإسبانية أن فالفيردي ومساعده جون أسبيازو يبحثان في الوقت الحالي عن منازل في مدينة فالنسيا تمهيدًا للانتقال للعيش هناك.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن فالفيردي البالغ من العمر 56 عامًا كان قد أشرف على تدريب فالنسيا في موسم 2012/2013.











