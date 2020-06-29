أحمد موسى: موقع رئاسة الجمهورية موسوعة موثقة للإنجازات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:02 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
استعرض الإعلامي أحمد موسى، موقع رئاسة الجمهورية الجديد على الهواء، موضحًا أنه يضم كل القطاعات، وأن المعلومات حولها بالصوت والصورة.

وأشار "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن موقع رئاسة الجمهورية الجديد يحتوي على كل المعلومات التي يحتاجها المواطن أو الباحث عن الإنجازات التي تمت.

وأضاف الإعلامي، أن الموقع بمثابة موسوعة كاملة وبضغطة واحدة يتم الحصول على المعلومة الموثقة حول المشروعات القومية.

خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية على رأسها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاري سفنكس والعاصمة، قرر الرئيس بعد الفتاح السيسي تدشين الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الرئيس السيسي افتتح اليوم المشروعات القومية بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، والدكتور علي عبد العال، وكذلك شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية بطرريك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موقع رئاسة الجمهورية الذي أعلن الرئيس السيسي تدشينه:

- الدخول إلى الموقع عبر هذا الرابط

- بناء الموقع استغرق 18 شهرًا، وهو وقت ليس بقليل، لكنه استغرق جهدًا ضخمًا لتجميع وفهرسة المواد العلمية الإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة

- هدف الموقع الاطلاع على ما يحدث فى مصر ونشر كافة ما تقوم به الدولة عليه.

- الموقع سيكون جسر التواصل بين الحكومة والشعب ولتلقي المعلومات الصحيحة، وللحد من انتشار الشائعات، ويضاف على ذلك تدوين وتأريخ كل الأحداث والإنجازات التي تمر بها البلاد في السنوات 6 الأخيرة.

- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقع رئاسة الجمهورية، قدم عرض بالمعلومات عن كافة تفاصيل الموقع بداية من بيانات الرئيس السيسي حتى أخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة الداخلية والخارجية وكلمات الرئيس والبرقيات والزيارات الخارجية.

- موقع الرئاسة ينقسم لأبواب متعددة أولها معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقون، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية.

- الموقع يشمل جميع وأخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة، وباب عن المؤتمرات الرئاسة المحلية والعالمية، ثم المبادرات التى تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.

- الموقع يستهدف كل من هو مهتم بالشأن المصري في كل دول العالم، باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية، وسيكون بمثابة سند علمي لكل الدارسين والباحثين المهتمين بالقضايا المصرية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الاهتمام باستمرار التواصل بين الشعب ومؤسسات الدولة وذلك من أجل تحقيق مطالبهم، وإيصال المعلومات الصحيحة لهم.

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