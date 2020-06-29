أحمد موسى: شوارع مصر كانت إرهاب وتظاهرات قبل ثورة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بثورة 30 يونيو، قي الذكرى السابعة لها، قائلًا: "من 6 سنوات كانت شوارع البلد إرهاب وتظاهرات، ومكانش عندنا أكل ولا بنزين ولا أنبوبة بوتاجاز، كانت بلد بتدور على شوية كهرباء".

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "اليوم أصبحت البلد مختلفة، 29يونيو 2020، غير 29يونيو".

واستطرد الإعلامي: "كلمني عن شعورك النهاردة بعد إنشاء الكباري والمحاور وعلى سبيل المثال ما حدث في مصر الجديدة".

وأضاف: "المسافة من المطرية إلى مدينة نصر أصبحت تستغرق ربع ساعة بفضل الطرق الجديدة، يجب أن نكون منصفين ونحن نتحدث عن حجم العمل الذي أنجز في بلدنا".

وكشف "موسى"، عن أن محمد منير سيطرح أغنية «الناس في بلادي» الوطنية خلال ساعات، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

وكان صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الأحد، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

وتضمن القرار أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

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