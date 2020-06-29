ياسمين الخطيب "الهدف من الحياة هو أن نكون سعداء"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:03 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
فايقة محمد عادل
تحرص الإعلامية ياسمين الخطيب، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشرت صورة لها منذ قليل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة أمام سياراتها ، مرتدية فستان قصير بلون رصاصي ، وعلقت قائله الهدف من الحياة هو أن نكون سعداء .

يذكر أن ياسمين، بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015.

وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

أخبار تهمك

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ حوالي 4 ساعات

جريمة الثلاث دقائق.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "فجر" قتيلة الطالبية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي ويقترب خطف الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

06:20 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن