ياسمين الخطيب "الهدف من الحياة هو أن نكون سعداء"

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تحرص الإعلامية ياسمين الخطيب، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث نشرت صورة لها منذ قليل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصورة أمام سياراتها ، مرتدية فستان قصير بلون رصاصي ، وعلقت قائله الهدف من الحياة هو أن نكون سعداء .



يذكر أن ياسمين، بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015.



وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.