عبد المنعم السيد: عام حكم الإخوان لم يكن به أي رؤية اقتصادية واضحة (فيديو)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:50 م
خبير اقتصادي
خبير اقتصادي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن عام حكم الإخوان الذي بدأ في يونيو 2012، لم يكن به أي رؤية اقتصادية واضحة، والمشهد الاقتصاد كان عبثي، ومشروع النهضة لم يكن له أي أهداف أو وسيلة لتحقيقه.

وتابع "السيد"، خلال حواره عبر الاسكايب، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن مشروع النهضة الإخواني كان عبارة عن كلام دون أي قواعد اقتصادية، وانخفضت الاستثمارات الخارجية في عهد الإخوان لأقل من 900 مليون دولار، وهذا الرقم قليل للغاية، ففي عام 2011 عام ثورة يناير كانت الاستثمارات الخارجية تزيد عن 2 مليار دولار.

ولفت إلى أن حكومة الإخوان حاولت الحصول على قرض بقيمة تقدر بـ 4.8 مليار دولار، ولكن صندوق النقد الدولي رفض اعطاء مصر هذا القرض، لأن الدولة المصرية كانت غير قادة على سداد القروض، وهذا يعني أنها فاشلة ماليًا.


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

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