الهند تحظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة

قالت الحكومة الهندية في بيان يوم الاثنين إن البلاد حظرت 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها تطبيقات صينية، من بينها (تيك توك) و(بايت دانس) والمتصفح الخاص بموقع (علي بابا) و(وي تشات)، مشيرة إلى مخاوف أمنية.





وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إن التطبيقات ”تضر بسيادة ونزاهة الهند والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام“.





ويأتي هذا الحظر بعد اشتباك حدودي بين الدولتين المسلحتين نوويا في وقت سابق من الشهر الجاري أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا.