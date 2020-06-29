صورة جديدة لراندا رياض مع والدتها من عقد قرانها

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شاركت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة من عقد قرانها تجمعها بوالدتها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "رياض" تعليقا على الصورة قائله "أميرتي"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "قمر أوي بجد ماشاء الله ربنا يخليكو لبعض"،"يخليكم لبعض"،"ماشاء الله قمرين".





يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد أعلن عقد قرانه من راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، وذلك بإتخاذه الإجرائات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.