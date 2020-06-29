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أعلنت الفنانة التونسية فيريال يوسف عن وفاة المخرج التونسي صلاح الدين الصيد اليوم ، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت :المخرج صلاح الدين الصيد في ذمة الله ، صراعك مع المرض في السنوات الأخيرة ، كان بدوره صراعا نفسيا بالنسبة لنا أيضًا ، لكل من عرفك عن قرب وأحبك ، لكن فارقتنا اليوم لتترك وراءك قلوبا تحترق وعيونا تدمع.



وتابعت صلا الدين الصيد أو كما تعودت أن أناديه "سي صلاح" ، مخرج تونسي أعمال الناجحة والمتميزة رسمت خريطة الدراما التونسية لسنوات طويلة وأنا ادين له بالكثير في حياتي المهنية.



وأنهت حديثها قائله : ها انا اليوم انعيك وهذه العبارات تخوفني لأنني لا زلت تحت تأثير الخبر المؤلم لرحيلك ، رحم الله فقيد الدراما والساحة الثقافية التونسية وتغمد زوجته وعائلته وذويه بالصبر والسلوان ، إن لله وإن إليه راجعون ، في الجنة إن شاء الله.

وعلق الكثير معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله منهم النجم المصري مجدي كامل وكتب "البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".