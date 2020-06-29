وفاة المخرج التونسي صلاح الدين الصيد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلنت الفنانة التونسية فيريال يوسف عن وفاة المخرج التونسي صلاح الدين الصيد اليوم ، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت :المخرج صلاح الدين الصيد في ذمة الله ، صراعك مع المرض في السنوات الأخيرة ، كان بدوره صراعا نفسيا بالنسبة لنا أيضًا ، لكل من عرفك عن قرب وأحبك ، لكن فارقتنا اليوم لتترك وراءك قلوبا تحترق وعيونا تدمع.

وتابعت صلا الدين الصيد أو كما تعودت أن أناديه "سي صلاح" ، مخرج تونسي أعمال الناجحة والمتميزة رسمت خريطة الدراما التونسية لسنوات طويلة وأنا ادين له بالكثير في حياتي المهنية.

وأنهت حديثها قائله : ها انا اليوم انعيك وهذه العبارات تخوفني لأنني لا زلت تحت تأثير الخبر المؤلم لرحيلك ، رحم الله فقيد الدراما والساحة الثقافية التونسية وتغمد زوجته وعائلته وذويه بالصبر والسلوان ، إن لله وإن إليه راجعون ، في الجنة إن شاء الله.
وعلق الكثير معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله منهم النجم المصري مجدي كامل وكتب "البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

أخبار تهمك

جريمة الثلاث دقائق.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "فجر" قتيلة الطالبية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي ويقترب خطف الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

06:20 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن