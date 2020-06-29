عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
حلمي رمضان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، عن إجراء 43,551 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والكشف عن 449 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 48,246 حالة.
 
وذكرت الإمارات: أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس، كما تم تسجيل 665 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا"، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 314 حالة، وعدد حالات الشفاء إلى 37,076، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,329 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,602 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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