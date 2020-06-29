ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي ويقترب خطف الصفقة الذهبية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن ليفربول يتقدم بخطوة على منافسه وغريمه مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع كوليبالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول أبدى إستعداده لإدراج مدافعه الكرواتي ديان لوفرين ضمن صفقة التعاقد مع كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا وأن الريدز يمتلك الأفضلية للتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كوليبالي حريص جدًا على اللعب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي علمًا بأن الصفقة قد تكلف خزائن السيتيزنز حوالي 100 مليون يورو.

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