شريف منير يكشف عن سر عدم مشاركته في مسلسل "الإختيار"

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تحدث الفنان شريف منير عن سبب عدم مشاركته في مسلسل "الإختيار"،والذي كان من المفترض أن يقدم فيه شخصية قائد الفرقة 103 رامي حسانين والذي جسدها الفنان أحمد صلاح حسني.



وذكر "منير" من لقائه مع الإعلامية مها الصغير قائلا "تم اسناد الدور لى فى البداية واعجبت كثيرا بالسيناريو المكتوب وبدأت بالفعل فى التحضير للشخصية وفى نفس الوقت كنت اصور مسلسل ونحب تانى ليه".



وتابع مؤكدا على ذلك قائلا "وجدت المخرج بيتر ميمى يتصل بى ليؤكد على موعد التصوير ونسيت تماما أننى لم احلق ذقنى التى كانت اساسية فى عملى الرئيسى ونحب تانى ليه".



وقال أنه قام بالإتصال بالمخرج بيتر ميمي قائلا له أن ه لم يحلق ذقنه، وذلك لتناسبها مع عمله الآخر،فوثع بين فخ الإختيار بين أن يخلق ذقنه أم يعتذر عن الدور.



واختتم قائلا "قررت الاعتذار عن الشخصية التى قدمها احمد صلاح حسنى بحرفية شديدة".



يذكر أن الفنان شريف منير شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بجانب عدد من الفنانين منهم كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.