عزة مصطفى للمصريين: "افخروا ببلدكم ورئيسكم"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:18 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
أمنية فوزي
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن المشروعات التي تتم في مصر تمس حياة المواطن، وتحقق له الفائدة المباشرة، مؤكدًا أن الشعب المصري يستحق.


وأضافت "مصطفى"، خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المواطن المصري مطالب بالنظر إلى الدول المجاورة لمشاهدة حجم الإنجازات التي تتم في مصر.

وتابعت: "لا بد أن تكون فخور ببلدك ووطنك ورئيسك وهي مشروعات ليست جرافيك ويتم استعمالها وتحقق الفائدة للمواطن المصري".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح مطاري العاصمة الدولي وسفنكس اليوم الإثنين، بجانب عدد من المشاريع القومية الكبري، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات حول مطار العاصمة الإدارية:

1- المساحة الكلية للمطار تصل لنحو 16 كيلو مترا مربعا.

2- المطار يضم 45 مبنى وبرج مراقبة.

3- يوجد بالمطار ممر بطول 3650 مترًا،و بعرض 60 مترًا.

4- سعة المطار 300 راكبا فى الساعة.

6- المطار يحتوى على 8 مواقف لانتظار السيارات.

7- منطقة انتظار السيارات تسع لـ 500 سيارة و20 أتوبيسا.

8- مساحة مبنى الركاب تبلغ نحو 4500 متر مربع.

9- بوابات المطار تتكون من 12 بوابة رسوم سيارات.

10- استمر العمل به نحو 12 شهرا فقط، بدلا من 24 شهرا، سبقتها أعمال الدراسات والتجهيزات.

11- تم ربط مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس، عن طريق تقاطع حر لكوبري ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة.

12- يتسع مطار العاصمة لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.

13- المبنى الرئيسى للمطار أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع.

14- به منظومة للتعامل مع السيول طبقا لدراسات دقيقة.

15- بني وفق منظومة تسمح لتوسعته مستقبليا، مع زيادة حركة الركاب، ومراعاة حدود الممر حتى يستوعب ممرا آخر للطائرات.

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