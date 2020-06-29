بالكمامة.. محمد علي رزق يغازل جمهوره بهذه الصورة

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شارك الفنان محمد علي رزق ، محبيه وجمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالصورة من داخل سيارته مرتدي كمامة ولم يعلق علي الصورة بشئ ووضع إيموشن ضحك.



وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق احد المتابعين قائلاً : برافو ملتزم بالإجراءات.



وعلي صعيد أخر يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال محمد علي رزق والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي في فترة الخمسينات ، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.



ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.