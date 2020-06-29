"روما القديمة".. فيلم تاريخي جرافيك لـ محمد علي مراسل a bc في إيطاليا

يواصل الفنان الشاب والإعلامي محمد علي، مراسل شبكة قنوات "abc أيه بي سي" في إيطاليا، تسجيل الأداء الصوتي داخل فيلم جرافيك يتم التحضير له بعنوان "بيزنطة - Byzantium" أو "روما القديمة" والذي يرصد تاريخ هذا البلد العريق وتأثيره على المجتمع الدولي وعلاقاته الخارجية بالدول الأخرى في ذلك الوقت.

وكشف محمد علي، أن الفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم بالأداء الصوتي لأن أغلب المشاهد تعتمد على الصورة المدبلجة، موضحًا أنه يجسد شخصية الأمير "فلاديمير"ومن أبرز النجوم المشاركين في العمل آدم فيرارا، برايان كالين، كوربن بلو، والعمل يدور تحت قيادة ستيف بوشيمي، وخضع محمد علي لجلسة تصوير داخل أحد الأماكن التاريحية بروما بملابس الشخصية ترويجًا لهذا العمل الذي وصفه بالمميز.

مشيرًا أن إتقانه الشديد للغة الإيطالية وعمله كمراسل لشبكة "أيه بي سي" لمدة 7 سنوات متواصلة داخل إيطاليا هو ما ساعده على المشاركة فى هذا الفيلم مع ستيف بوشيمي الذي فاز بجائزة جولدن جلوب عن مسلسل Boardwalk Empire وفاز بجائزة جمعية نقاد أفلام شيكاغو عن فيلم "عالم الأشباح" عام 2001.

يذكر أن فيلم "Byzantium - روما القديمة" سيتم الانتهاء من تسجيله خلال هذا الأسبوع على أن يدخل مراحل المونتاج بداية (يوليو/جويلية) المقبل، لطرحه على إحدى المنصات العالمية التي تبث في منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية.