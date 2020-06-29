عبير صبري بصورة من كواليس "زنزانة 7"

Advertisements

شاركت النجمة عبير صبري جمهورها بصورة عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام".



وظهرت بالصورة من كواليس فيلم زنزانة سبعة برفقة النجم احمد زاهر ونضال الشافعي ومدحت تيخا وعلقت قائله :فيلم زنزانة 7 ، عودة للتصوير ربنا يستر .



فيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



تعد آخر اعمال عبير مسلسل خيانة عهد وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.



شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.