طلب إحاطة حول تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية في أسيوط

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:09 م
النائب جمال عباس
النائب جمال عباس
دينا إبراهيم
تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب وأمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اعتماد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الإعدادية على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021 بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية. 

وقال عباس في بيان له، اليوم الاثنين، إن هناك مئات الأسر من أهالي محافظة أسيوط مُعترضون على قرار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بأن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، مُشيرًا إلى أنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسخير كل الأدوات والمعطيات لمؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ودعم المؤسسات التعليمية ونقوم بإصدار قرارات ستكون بكل تأكيد عقبة في حياة الطلاب وعلى مستقبلهم.

وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدخل الفوري في تلك الأزمة التي لاحقت أهالي أسيوط لحلها بشكل سريع.

تنسيق الشهادة الاعدادية

وكان قد إعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الاعدادية، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021، بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بوذلك ووفقا للكثافات المتوقعة.

واعتمد "سعد" نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019/  2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية.

وقال محافظ أسيوط، فى بيان له إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمًا كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرا إلي الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى، فضلا عن التوسع فى انشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالبًا قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق اعلى النتائج.

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