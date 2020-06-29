طلب إحاطة حول تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية في أسيوط

طلب إحاطة حول تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية في أسيوط
الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:09 م
دينا إبراهيم
تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب وأمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اعتماد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الإعدادية على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021 بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.
وقال عباس في بيان له، اليوم الاثنين، إن هناك مئات الأسر من أهالي محافظة أسيوط مُعترضون على قرار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بأن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، مُشيرًا إلى أنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسخير كل الأدوات والمعطيات لمؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ودعم المؤسسات التعليمية ونقوم بإصدار قرارات ستكون بكل تأكيد عقبة في حياة الطلاب وعلى مستقبلهم.
وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدخل الفوري في تلك الأزمة التي لاحقت أهالي أسيوط لحلها بشكل سريع.
تنسيق الشهادة الاعدادية
وكان قد إعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الاعدادية، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021، بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بوذلك ووفقا للكثافات المتوقعة.
واعتمد "سعد" نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية.
وقال محافظ أسيوط، فى بيان له إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمًا كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرا إلي الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى، فضلا عن التوسع فى انشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالبًا قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق اعلى النتائج.
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