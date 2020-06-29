معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:09 م
إجراء مناظير جراحية
إجراء مناظير جراحية
منى صموئيل
أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام فريق جراحة المناظير الجراحية بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بإجراء مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إن معهد الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة من أكبر المعاهد المتخصصة داخل مصر ويضم بين جنباته خيرة أطباء الكبد والأمراض المتوطنة وجراحى الكبد والقنوات المرارية وكان له دورا كبيرا فى القضاء على أمراض الكبد الناتجة عن فيروس (سي) وهو الآن يقود كتيبة من أبطال الهيئة فى مكافحة جائحة كورونا سواءا بالمعهد أو بمستشفى حميات إمبابة والتى كان لها دور كبير فى المرحلة الأولى من مراحل مكافحة الفيروس.

ومن جانبه قال الدكتور باسم عيسى مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، إن أحد المرضى كان يعانى من ورم متقدم بالكبد وجلطه بالوريد البابي مع وجود براز مدمم ثم أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم التدخل بمنظار معده لعلاجه أما المريضة الثانية كانت تعانى من صفراء انسداديه وتم إجراء منظار قنوات مراريه بصورة عاجلة لها منعا لحدوث أية مضاعفات قد تؤثر على حياتها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا
معهد الكبد: إجراء مناظير جراحية عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا

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