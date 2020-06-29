الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي شراء عقده بشكل نهائي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ولكن طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أن يتم شراء عقد اللاعب بشكل نهائي الفترة المقبلة.

وقرر الأهلي رفع عرضه لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي حيث ينوي النادي تقديم مبلغ ٤.٥ مليون يورو إلى نادي هيدرسفيلد.

وينتظر الأهلي رد نادي هيدرسفيلد تاون على العرض الجديد في ظل موافقة رمضان صبحي على الاستمرار مع المارد الأحمر.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد اتخذ قرار بأنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي فلن يتم تجديد إعارته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيدرسيفيلد فايلر رمضان صبحي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

جريمة الثلاث دقائق.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "فجر" قتيلة الطالبية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي ويقترب خطف الصفقة الذهبية

منذ 43 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي

حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف عن عرض الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

طلب جديد من فايلر بشأن رمضان صبحي

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

06:20 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن