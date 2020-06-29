الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي.. تعرف على السعر الجديد





يحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي شراء عقده بشكل نهائي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ولكن طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أن يتم شراء عقد اللاعب بشكل نهائي الفترة المقبلة.





وقرر الأهلي رفع عرضه لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي حيث ينوي النادي تقديم مبلغ ٤.٥ مليون يورو إلى نادي هيدرسفيلد.





وينتظر الأهلي رد نادي هيدرسفيلد تاون على العرض الجديد في ظل موافقة رمضان صبحي على الاستمرار مع المارد الأحمر.





يذكر أن النادي الأهلي كان قد اتخذ قرار بأنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي فلن يتم تجديد إعارته.



