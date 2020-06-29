في عهد السيسي.. مليار و٨٠٥ مليون لتنفيذ ٢٤١ مشروع في قطاع التعليم بالدقهلية

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شهدت محافظة الدقهلية إنشاء وتطوير وتنفيذ ٢٤١ مشروع بقطاع التعليم بتكلفة إجمالية بلغت مليار ٨٠٥ مليون، وذلك علي مدار ٦ سنوات منذ عام 2014وحتي الان اي منذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون البلاد.



ومن جانبه أشار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الي ان تلك المشروعات تمثلت في مشروع مدرسة محمد عزت سرايا بمنية النصر بتكلفة ٢ مليون ٤١ الف، ومشروه دكتور خالد محسن جلاله بمركز أجا بتكلفة ٣ مليون ٨٤ الف، فاروق سويلم الابتدائية بمنية النصر يتكلفة ٣ مليون ٨٤ ألف، المهضة بالمنزلة بتكلفة ٢ مليون ٦٤ الف، ميت سويد في دكرنس بتكلفة ٣ مليون ٨٤ الف، كفر بداوي القديم بالمنصورة بتكلفة ٣ مليون ٨٤ الف، انس بركات بالجمالية بتكلفة ٧مليون، السنيلاوين بنات بالسنبلاوين بتكلفة ٣ مليون و٥٩ الف



كماتم تنفيذ مشروع برج النور الحمص بمركز مدينة اجابتكلفة 7مليون و53الف، النهضة الجديدة بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 3مليون و74الف، الستاموني بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 4مليون و8الاف، المواضية بمركز ومدينة شربين بتكلفة 3مليون 18الف،برق العز تعليم اساسي بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 4مليون و92الف، البويب بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 2مليون و84الف، 49الدرافيل بمركزومدينة بلقاس بتكلفة 3مليون و83الف، المتفوقين الثانويه بمركزومدينة جمصه بتكلفة 9مليون و52الف، دكسن بمركزومدينة شربين بتكلفة 4مليون و65الف، ميت طريف بمركزومدينة دكرنس بتكلفة 4مليون و37الف،



وتم تنفيذ مشروع كفرعطاالله سليمان بمركزومدينة ميت غمر بتكلفة 3مليون و14الف، ابوبكرحافظ موسى بمركزومدينة منية النصر بتكلفة 4مليون و39الف، المهندس نصرمنصور بمركزومدينة شربين بتكلفة 3مليون و40الف، الشهيداحمد العناني بمركزومدينة ميت غمر بتكلفة300مليون المنزله للتعليم الأساسي بمركز ومدينة المنزله بتكلفة 8مليون و80الف، ميت الحلوج الابتدائيه بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 3مليون و74الف، العزازئة المشتركة بمركزومدينة المنزله بتكلفة 2مليون و97الف، طلعت شريف ناصر بمركز ومدينة المنصورة (تبرع)، الكمال للتعليم الأساسي بمركز ومدينة طلخا بتكلفة 7مليون و7الاف، الفردوس بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 3مليون و78الف.





واشار محافظ الدقهلية الي انه تم تنفيذ مشروع شوقي عبده عبد الله بالجمالية بتكلفة 3مليون و14الف، كفرالشيخ عطية بمركز ومدينة شربين بتكلفة 2مليون و88الف، ومشروع محمدعبدالسلام الصاوى بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة مليون و52الف، الحاج سيدالبيدق الاعدادية بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة مليون و85الف، ديمسط بمركز ومدينة طلخابتكلفة بتكلفة 2مليون و7الاف، كفرالامشوطي بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 3مليون و4الاف، شفيق زين الدين تربيه فكرية بمركز ومدينة المنزله بتكلفة 2مليون و64الف، منشية صبري ابوعلم بتكلفة 2مليون و64الف، فخرالدقهلية بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 2مليون و98الف، بسنديله الثانويه الفنية بنات بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 6مليون و7الاف، الملك الكامل بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 1مليون و7الاف، زيان بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 2مليون و54الف.



ومن بين المشروعات تنفيذ مشروع الوحدة من حضانة للثانوي بمركزومدينة ميت غمر بتكلفة 2مليون و59الف، النصر للتعليم الأساسي بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 3مليون و31الف، العبدالابتدائية المشتركة بمركزومدينة شربين بتكلفة 4مليون و29الف، منيرة زيدان المشتركة بمركزومدينة المنزلة بتكلفة 3مليون 76الف،السيدحلمي ياسين بمركز ومدينة المنزله بتكلفة 4مليون و21الف، العزيزة المشتركة بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 4مليون و53الف، ابن السلام والزهراءبمركز ومدينة المطرية بتكلفة 6مليون و87الف، صلاح سنبل المشتركة بمركزومدينة ميت غمر بتكلفة 2مليون و40الف، المحظوظة الابتدائية بمركزومدينة بلقاس بتكلفة 2مليون و43الف، شاوة الاعدادية بمركزومدينة المنصوره بتكلفة 8مليون.



كماتم تنفيذ مشروع منشأة عبدالرحمن بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 17مليون، ميت غمر بتكلفة 48مليون، ام المؤمنين بمركزومدينة المنزلة بتكلفة 24مليون، كفرالحجاج شربيني بمركزومدينة شربين بتكلفة 3مليون، عزبة عشرة بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 11مليون، دقادوس التجريبية للغات بمركزومدينة ميت غمر بتكلفة 28مليون،عزبة مليكة بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 11مليون،كتامة اساسي بمركزومدينة طلخا بتكلفة 12مليون، كفرابوالعنين بمركزومدينة ميت غمر بتكلفة 5مليون.





واشتملت المشروعات علي تنفيذ مشروع ميت عنتر بمركز ومدينة طلخابتكلفة 4مليون و86الف، المقاطعة بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 2مليون و31الف، حافظ الجندي بمركز ومدينة اجابتكلفة 3مليون و91الف، عمربن عبدالعزيز بمركز ومدينة طلخا3مليون و6الاف، الستاموني بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة6مليون و89الف، المستشارمحمدموسي بمركز ومدينة منية النصر بتكلفة 4مليون و10الاف، المعصرة بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 5مليون و24الف، الاتربي الابتدائيه بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 3مليون و29الف، مدرسة صلاح سالم بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 2مليون و96الف، اللواء عبدالعاطي رسمي لغات بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 4مليون و12الف.



كماتم تنفيذ مشروع مصطفى عرفات بمركز ومدينة اجا بتكلفة 13مليون، الرشاد مركز ومدينة اجا بتكلفة 5مليون،عاطف مخيمر بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 6مليون،الكمال بمركز ومدينة طلخا بتكلفة 1مليون،النهضة بمركز ومدينة طلخابتكلفة 6مليون،عزبة زكي بمركز ومدينة شربين بتكلفة 22مليون، نجير بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 2مليون و41الف، ام المؤمنين بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة4مليون و60الف، طلعت شريف ناصر بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 1مليون و18الف، منية سمنود بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 2مليون و86الف.



وتم تنفيذ مشروع بلقاس بتكلفة 4مليون و78الف، إدارة ميت غمر التعليمية بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 3مليون و5الاف، إدارة منية النصرالتعليمية بمركز ومدينة منية النصر بتكلفة 2مليون و64الف، مدرسة عبدالمنعم رياض الابتدائية بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 7مليون و73الف، مدرسة الحاج عزت هلال بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 4مليون و32الف، مدرسة عزبة على ابو محمد بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 2مليون و6الاف، مدرسة يحي الادغم للتعليم الأساسي بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 3مليون و23الف، مدرسة كفرالوزير بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 3مليون و91الف، مدرسة الوحدة من الحضانة الي الثانوي بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 6مليون و73الف، مدرسة محمدهشام النقيب بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 7مليون و58الف،



كماتم تنفيذ مشروع بمركز ومدينة مدرسة عاطف خطاب المتبولي بمركز ومدينة شربين بتكلفة 4مليون و24الف، مدرسة عبدالوهاب رخا بمركز ومدينة شربين بتكلفة 4مليون و61الف، مدرسة موسى علي بمركز ومدينة شربين بتكلفة 2مليون و76الف، مدرسة الشهيد عصام جمال عبدالرازق بمركز ومدينة شربين بتكلفة 5مليون و93الف، مدرسة دنجواي الغنية بمركز ومدينة شربين بتكلفة 11مليون و4الاف، مدرسة شهداءشربين بمركز ومدينة شربين بتكلفة 3مليون و32الف، مدرسة راس الخليج بمركز ومدينة شربين بتكلفة 3مليون و93الف، مدرسة منشأة النصر بمركز ومدينة شربين بتكلفة 6مليون و51الف، مدرسة المنزلة القديمة بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 4مليون و38الف، مدرسة الحاج محمد علي الزيني بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 6مليون





ومن بين المشروعات التعليمية تم تنفيذ مشروع مدرسة طلمبات الايراد بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 1مليون و18الف، مدرسة العصافرة الثانوية المشتركة بمركز ومدينة المطرية بتكلفة 4مليون و54الف، مدرسة السيدة نفيسة بنات بمركز ومدينة المطرية بتكلفة 7مليون و90الف، مدرسة للجمهورية بمركز ومدينة المطرية بتكلفة 4مليون و78الف، مدرسة النسايمة بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 7مليون و48الف، مدرسة الحصوة بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 2مليون و2الف، مدرسة الشهداءبمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 3مليون و21الف، مدرسة عبدالرحمن الحنفي بطرانيس العرب بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 5مليون و3الاف مجمع طنبول بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 7مليون و32الف، مدرسة ابراهيم حسين محمد بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 8مليون و28الف



وتم تنفيذ مشروع محمد عبدالعاطي بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 7مليون و46الف، مدرسة الجلايلة بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 2مليون و95الف، مدرسة كفر الروك بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 6مليون و44الف، مدرسة ابن الوليد بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 5مليون و96الف، مدرسة شبراهور بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 3مليون و71الف، مدرسة فاروق العزازي الاعدادية بمركز ومدينة تمي الامديد بتكلفة 3مليون و97الف، مدرسة تمي الامديد الثانوية بمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 8مليون و74الف، مدرسة تمي الامديد الرسمية بمركز ومدينة تمي الامديد بتكلفة 5مليون و78الف، مدرسة منديس بمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 5مليون و59الف





وتم تنفيذ مدرسة كفر الأمير عبدالله بن سلام بمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 7مليون و83الف، مدرسة الربح بمركز ومدينة تمي الامديد بتكلفة 6مليون و38الف، مدرسة منشأة البدوي بمركز ومدينة طلخا بتكلفة 3مليون و98الف، مدرسة دميرة الثانوية بمركز ومدينة طلخا بتكلفة 15مليون و1الف، مدرسة محمود محمد عياد بمركز ومدينة طلخا (تبرع)، مدرسة احمدحسن الزيات بمركز ومدينة طلخابتكلفة 8مليون و28الف، مدرسة مجمع درين بمركزو مدينة نبروة بتكلفة 4مليون و93الف، مدرسة مجمع بهوت بمركز ومدينة نبروة بتكلفة 8مليون و61الف، مدرسة كفربهوت التجارية بمركز ومدينة نبروة بتكلفة 14مليون و31الف، مدرسة المصرية اليابانية بجمصه بمركز ومدينة جمصه بتكلفة 21مليون و4الاف، مدرسة السيد عيد بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 3مليون و85الف.



كماتم تنفيذ مشروع مدرسة 26حفير شهاب الدين تعليم بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 8مليون و11الف، مدرسة عبدالعزيزجبارة بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 4مليون و37الف، مدرسة الشهيدعارف بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 4مليون و29الف، مدرسة ابراهيم شكري بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 4مليون و19الف، مدرسة 20حفيرشهاب الدين بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 8مليون و25الف، مدرسة موسى العربي بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 5مليون و84الف، مدرسة 30بصار بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 8مليون و6الاف، الثانوية الفنية بنات بمنية النصر بمركز ومدينة منية النصربتكلفة 5مليون و32الف، مدرسة على عبد الرحمن بمركز ومدينة منية النصربتكلفة 4مليون و61الف، مدرسة الحسيني السروي بمركز ومدينة منية النصربتكلفة 5مليون و99الف،





وتم تنفيذ مشروع مدرسة منشأة عاصم الابتدائيه بمركز ومدينة منية النصربتكلفة 4مليون و19الف، مدرسة شطامحمد خشبة بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 3مليون و77الف، مدرسة مصطفى الحنفي بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 4مليون و1الف، مدرسة وليدراضي بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 4مليون و5الاف، مدرسة ابراهيم الحناوي بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 2مليون و99الف، مدرسة ديمشلت بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 8مليون و85الف، مدرسة الحرية بمركز ومدينة بني عبيد بتكلفة 2مليون و56الف، مدرسة المصرية اليابانيه ببني عبيد بمركز ومدينة بني عبيد بتكلفة 23مليون و8الاف، مدرسة جيهان السادات بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة مليون و62الف، مدرسة الملك الصالح بنين بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 5مليون و88الف،





وتضمنت الأعمال تنفيذ مشروع مدرسة عبدالفتاح السيسي المتميزه للغات بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 8مليون و5الاف، مدرسة ميت على بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 2مليون و29الف، مدرسة حافظ عنان الرسمية للغات بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 10مليون و59الف، مدرسة جديدة الهالة بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 3مليون و46الف، مدرسة محمود موسى سرحان بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 6مليون و86الف، مدرسة السبحاالاعدادية بمركز ومدينة اجابتكلفة 4مليون و56الف، مدرسة قرموط البهوت بمركز ومدينة اجابتكلفة 5مليون و6الاف، إدارة دكرنس التعليمية بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 3مليون و12الف، إدارة طلخاالتعليمية بمركز ومدينة طلخابتكلفة 5مليون و76الف، سرسوالغربية بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 5مليون و74الف.



كماتم تنفيذ مشروع ماهر خميس حميدة بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 7مليون و21الف، سلامون تعليم اساسي بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 11مليون و49الف، صالح سيد أحمد جاد بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 9مليون و87الف، تلبانه بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 6مليون و51الف، حمدي محمد العدل بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 10مليون 36الف،فلا بشوات بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 4مليون و33الف، الشامي بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 11مليون و74الف، محمدعبدالمنعم محمد بمركز ومدينة ميت سلسيل بتكلفة 10مليون و43الف، عزبة العانوس بمركز ومدينة ميت سلسيل بتكلفة 8مليون و22الف، عبدالله زكي بمركز ومدينة شربين بتكلفة 6مليون و86الف



وتم تنفيذ مشروع الخطيب بمركز ومدينة شربين بتكلفة 7مليون و37الف، عبدالفتاح عطاالله لغات بمركز ومدينة شربين بتكلفة 10مليون و18الف، السعيدالجوهري بمركز ومدينة شربين بتكلفة 8مليون و31الف، محمدخليل رخابمركز ومدينة شربين بتكلفة 8مليون و26الف، كفرغنام بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 7مليون و40الف، طهواي بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 3مليون و57الف، اليابانية بتمي الامديدبمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 18مليون و21الف، ابو الصير الاعدادية بمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 7مليون و1الف، هشام المسري بمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 19مليون و66الف، المصرية اليابانية بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 27مليون و58الف،





كماتم تنفيذ مشروع الشهيد محمد عبدالله الزمزمي بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 4مليون و98الف، مأمون عامر بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 6مليون و27الف، كفورالبهايته بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 8مليون و82الف، الحاكميه بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 6مليون و13الف، عبدالفتاح سالم أبو سالم الرسميه لغات بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 9مليون و42الف، نبروه بتكلفة 6مليون و65الف، الروضه بمركز ومدينة طلخابتكلفة 7مليون و74الف، النسايمة بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 13مليون و82الف، ديرب بقطارس بمركز ومدينة اجابتكلفة 7مليون و60الف،





كماتم تنفيذ مشروع محمد محمود عريضة بمركز ومدينة اجا بتكلفة 6مليون و43الف، محمدعبدالعال اسماعيل بمركز ومدينة بني عبيد بتكلفة 7مليون و55الف، العمده عز الدين بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 6مليون و99الف، أبوبكر الصديق الرسمية للغات بمركز ومدينة طلخا بتكلفة 9مليون و3الاف، سعدالسعيد غازي بمركز ومدينة طلخابتكلفة 3مليون و76الف، شكري الرديني الابتدائيه بمركز ومدينة طلخابتكلفة 4مليون و78الف، برهمتوش بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 4مليون و76الف، طنبول الثانوية المشتركة بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 6مليون و6الاف، الاورمان للتعليم الأساسي بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 11مليون و6الاف، السنبلاوين المتميزه الرسمية بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 13مليون و41الف.



كماتم تنفيذ مشروع نعمان حسين هيكل بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 4مليون و24الف، حسين غالب تعليم اساسي بمركز ومدينة تمي الامديد بتكلفة 8مليون و74الف، الملاح الإعدادية بظفر بمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 4مليون و66الف، ابو داوود الرسمية للغات بمركز ومدينة تمي الامديدبتكلفة 12مليون و73الف، السيداحمدحجازي بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 9مليون و35الف، محمودالعناني الرسمية بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 10مليون و51الف، وائل فرج بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 6مليون و34الف، الرحمانية بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 5مليون و29الف، الأمل للصم وضعاف السمع بمركز ومدينة ميت غمر بتكلفة 10مليون و57الف







كماتم تنفيذ مشروع كفرالزهايره الرسمية بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 6مليون و41الف، كفرالباز الرسمية لغات بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 9مليون، المرسى سيف الدين بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 8مليون و38الف، محمد محمود أحمد متولي الرسميه لغات بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 9مليون و86الف، دسيدمتولي بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 3مليون و86الف، عزبة عوني بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 8مليون،الادهم بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 7مليون و68الف، ثناءعبدالكريم رسمي لغات بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 11مليون و4الاف، منية محلة دمنه الرسمية بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 12مليون و89الف، طه حسين بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 5مليون و3الاف.



كماتم تنفيذ مشروع شاوه بمركز ومدينة المنصورة بتكلفة 11مليون و59الف، ناصرالرسميه لغات بمركز ومدينة المنصوره بتكلفة 23مليون و98الف، فاروق احمدالشرباصي بمركز ومدينة منية النصر بتكلفة 6مليون و86الف، السيدالعشماوي بمركز ومدينة منية النصر بتكلفة 10مليون و61الف، نادرز كي الحديدي بمركز ومدينة منية النصر بتكلفة 9مليون و37الف، جراج لتعليم الأساسي بمركز ومدينة اجابتكلفة 8مليون و15الف، اخطاب التجارية بمركز ومدينة اجابتكلفة 8مليون و7الاف، ميت العامل بمركز ومدينة اجابتكلفة 3مليون و13الف، ميت العامل بمركز ومدينة اجا بتكلفة 4مليون و41الف، شربين التجريبية المتميزة بمركز ومدينة شربين بتكلفة 8مليون و84الف،





كماتم تنفيذ كفرالحاج شربيني بنات بمركز ومدينة شربين بتكلفة 11مليون و31الف، الثانوية بنات بمركز ومدينة شربين بتكلفة 5مليون و83الف، الجلاءبمركز ومدينة شربين بتكلفة 11مليون و39الف، العزيزة التجريبية بمركز ومدينة المنزلة بتكلفة 13مليون و45الف، بلقاس خامس الثانوية بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 7مليون و56الف، بلقاس المتميزة بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 12مليون و99الف، منشأة بسنديلة الرسمية للغات بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 13مليون و18الف، ميت غريطة بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 4مليون و6الاف، السعدية بمركز ومدينة شربين بتكلفة 8مليون و3الاف، ابو جلال بمركز ومدينة شربين بتكلفة 7مليون و24الف.



كماتم تنفيذ مشروع محمود نبيه بمركز ومدينة منية النصر بتكلفة 12مليون و3الاف،

