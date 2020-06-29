"الصحة العالمية" ترسل فريقاً إلى الصين للتحقيق في نشأة كورونا





قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الاثنين، إن المنظمة سترسل فريقاً إلى الصين الأسبوع المقبل، للتحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





ويأتي الإعلان بعدما دعت الولايات المتحدة الأمريكية (أكبر منتقدي منظمة الصحة العالمية)، والتي قالت: إنها "ستتخلى عن عضويتها بمنظمة الصحة إلى إجراء تحقيق في أصل الفيروس التاجي"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو: إنه "ربما يكون قد نشأ في مختبر ووهان للأبحاث المتعلقة بالفيروسات، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك، وتنفي الصين ذلك بشدة".





وعلى جانب آخر، أوضح " جيبريسوس" أن جائحة كورونا لم تقترب حتى الآن من نهايتها، مضيفًا: "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن على الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي، في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة".





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,280 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,581 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



