مصنعي الرمال السوداء .. يوفران مليارات الجنيهات و 5 آلاف فرصة عمل لأهالي كفر الشيخ

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يعد إنشاء مصنعين لفصل مشروع الرمال السوداء هو من أهم المشاريع القومية العملاقة، التي ترفع من أسهم المحافظة كثيرا، وذلك لأن محافظة كفر الشيخ يوجد بها مساحات كبيرة من الرمال السوداء، والتي يصل الاحتياطي منه إلى 288.5 مليون طن، وبذلك يستمر استخراج المعادن من 20 إلى 25 عامًا على التوالي، ويتم العمل على استغلال هذه الرمال والاستفادة منها من خلال المصنع الذي يتم إنشاؤه بخطوات سريعة لفصل هذه الرمال، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية.



ويتم إقامة مصنعين لفصل الرمال السوداء الأول على مساحة 80 فدانا بكفر الشيخ، حيث تم توفير الأرض اللازمة لإقامة المصنع وردمها وتسويتها بعدما كانت تنخفض بعمق 1.85 تحت مستوى سطح الطريق الدولي، بتكلفة مالية 4.5 مليون جنيه، كما تم ردم الطريق المؤدى إلى المشروع والبالغ طوله 850 مترا، عرض 30 مترا، وإنارته وتشجيره وتكسيه جوانبه بمساحة 35 ألف متر مكعب، ورصفه بطول 850 كيلو، وبعرض 30 مترا بتكلفة مالية بلغة 9 ملايين جنيه.



والمصنع الثاني على مساحة 35 فدانا بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب بلطيم، سيتم إنشاؤه خلال عام في منطقة واحدة بالتعاون مع الجانب الصيني لفصل المعادن من الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة، وذلك لإمكانية استثمار الأراضي التي يتم الانتهاء من فصل المعادن بها لصالح المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.



وتقوم مصانع فصل الرمال السوداء باستخراج المعادن الاقتصادية، التي تصل إلى 41 عنصرا معدنيا، والتي تدخل في العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، والطائرات، والسيراميك، والدهانات، ومواد الطلاء، وأيضًا العديد من الصناعات الفريدة، بالإضافة إلى المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة، فضلًا عن استخراج الإشعاع النووي، التي يصل الطن من هذه المستخرجات من الرمال لسوداء إلى مليارات الجنيهات.



كما أن مشروع الرمال السوداء سيكون سبب في دخول مليارات الجنيهات إلى مصر وسيحول منطقة شمال الدلتا، خصوصًا محافظة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى أن استثمارات المشروع تحقق عائد وأرباح مضمونة، نظرًا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، وذلك لاحتوائها على معادن عالية القيمة، لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلية للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمية.



كما يقوم مشروع الرمال السوداء بتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب بمرتبات مجزية، بالإضافة إلى أن القيمة الإنتاجية للمشروع تبلغ 176 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن أن المحافظة عضو مساهم بالشركة المصرية للرمال السوداء التي تأسست كشركة مساهمة مصرية، مع الشركة المصرية للثروات التعدينية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، باستثمارات تتخطى مليار جنيه حتى الآن، وتقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس.