القبض على المتهمين أبطال واقعة التنمر على أفريقي بالجيزة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:44 م
المتهمين
المتهمين
إيمان عبد العاطي
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تداوله مستخدمو موقع "فيسبوك" ظهر خلاله شاب حال سيره بالطريق العام، وقيام أحد الأشخاص بقذفه بحجر وآخر بتصويره، وأمكن التوصل للشاب وتبين أنه طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ومقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة، وباستدعائه حضر صحبة والدته (ربة منزل– تحمل ذات الجنسية).

وبسؤاله عن ملابسات الواقعة قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بإمبابة فوجئ بشخصين يستقلان مركبة "توك توك" قام أحدهما بالتنمر عليه لفظيًا، وإلقاء حجر عليه بينما قام الآخر بتصوير الواقعة، وحال معاتبته لهما اعتديا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتمزيق ملابسه واستوليا على حقيبته وبداخلها (بعض الملابس - حذاء رياضى – هاتف محمول – مبلغ مالى).

وتوصلت تحريات المباحث إلى ان عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهما باعتياده على تصوير مثل تلك الفيديوهات وبثها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، وعقب علمه بتداول الفيديو حذفه، وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليه.

يُذكر أن مقطع فيديو متداول على تطبيق "توك توك" تنمر خلاله شخصين من شاب سوداني يدعى "نائل".

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كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، أن ماس كهربائي بالوصلات الكهربائية السبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المريوطية، غرب محافظة الجيزة.

كان نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية، مجاورة لمحل تجاري شهير فى منطقة المريوطية، حيث انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع اصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات نجدة الجيزة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، مجاورة لمحل تجاري شهير بمنطقة المريوطية، غرب محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء وقوات الدفاع المدني، تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.

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