برلمانية: ثورة 30 يونيو غيرت تاريخ مصر والشرق الأوسط

قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة إلي طبيعتها ووضعت كل شيء في مكانه الطبيعي بعد أن كانت مصر في طريقها إلي الانهيار علي يد جماعات الإخوان والمؤامرات التي كانت تحاك من قبل الجماعات لتنفيذ مُخطط بعض الدول المعادية لمصر.





وهنأت "درويش" في بيان لها، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها كانت نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية وغيرت تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الشعب المصري العظيم لا يستطيع أي شخص أو قوة او مغريات أن تؤثر عليه فهو شعب واعى وفطن يدرك حجم التحديات التي تحاك ضده ولا يترك وطنه لأي مستغل، مؤكدة أن مصر مقبره تحطم عليها جميع أحلام الغزاة سواء في الماضي او المستقبل.





وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن ثورة 30 يونيو عادت مصر للمصريين وعادت المؤسسات للدولة مرة أخري، مشيرة إلى أن مكاسب ثورة 30 يونيو لا تعد ولا تحصى، فقد حصلت المرأة المصرية على كافة حقوقها التي سلبت على مر العصور فمنذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد وهو يثق في قدرة المرأة المصرية وكفاءتها وقلدها جميع المناصب فى الدولة وهى عن جداره اسبتت قدرتها واحقيتها في هذه المناصب.





وتابعت مساعد رئيس الحزب، أن من مكتسبات ثورة 30 يونيو هو بناء الدولة من مؤسسات وبنية تحتية وتطوير إداري وبناء المشروعات العملاقة والمشروعات التنموية وبناء العاصمة الجديدة وقناة السويس والطرق والمباني وغيرها من المشاريع التي يتم افتتاحها كل يوم وفي ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ولكن الدولة المصرية لم تقف ويتم العمل على قدم وساق، لأن هذه المشاريع هي التي تجلب الاستثمار والمستثمرين وتعطيهم الثقة في الدولة.



