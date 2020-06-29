الأهلي يعلن سلبية المسحة الثانية للاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري





أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، أمس، جاءت سلبية.





وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.





وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما.





ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



