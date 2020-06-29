الأهلي يعلن سلبية المسحة الثانية للاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:39 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، أمس، جاءت سلبية.

وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما.

ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المسحة الثانية الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ ساعة الا ربع

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

سولشاير يعلن رحيل لاعب مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ 37 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

منذ ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ حوالي 3 ساعات

5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

استعدادًا لعودة الدوري.. بيراميدز يجري المسحة الأولى للاعبيه

مسحة طبية أولى للاعبين والجهاز الفني والإداري في الأهلي "صور"

رسميا..الأهلي يحدد موعد العودة للتدريبات الجماعية

نجم الأهلي يجري المسحة الطبية بعد غيابه عنها أمس

الأهلي يعلن سلبية مسحة "كورونا" للاعبين والجهاز الفني والإداري

بشرى سارة في الأهلي قبل استئناف التدريبات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن