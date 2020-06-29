في عهد السيسي.. إنشاء أكبر محطة صرف صحي وصناعي بقرية الدواخلية بتكلفة 930 مليون جنيه

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شهدت مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، انشاء أكبر محطة صرف صحى وصناعى فى الدلتا بقرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك بتكلفة 930 مليون جنية.



حسث انتهت الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من إنشاء البطارية الخامسة والسادسة للمحطة تمهيدا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع فى احتفالات أعياد اكتوبر.



ويأتى مساحة المحطة المقامة على مساحة 54 فدانا بطاقة 280 ألف متر مكعبيوم صرف صحى وصناعى، منها 240 ألف لتر مكعب صرف صحىيوم، و40ألف متر مكعب صرف صناعىيوم وتخدم مدينة المحلة بالكامل و17 قرية من قرى مركز المحلة.



وسوف تساعد هذه المحطة العملاقة على القضاء على 40% من مشكلة تلوث مصرف الغربية الرئيسي" كتشنر"، حيث أن المحطة مقامة على مساحة 54 فدانا بطاقة 280 ألف متر مكعبيوم صرف صحى وصناعى، منهم 240 ألف لتر مكعب صرف صحييوم، و40 ألف متر مكعب صرف صناعىيوم وتخدم مدينة المحلة بالكامل و17 قرية من قرى مركز المحلة.



كما أن المحطة تم إقامتها بسعة 3 بطاريات بطاقة 90 ألف متر مكعب يوم، وتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية عام 2009، وتم إضافة البطارية الرابعة بطاقة 30 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 15 مليون جنيه، البطارية وأضاف أنه تم إضافة البطاريتين الخامسة والسادسة بطاقة 160 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 400 مليون جنيه قيمة الأعمال المدنية والميكانيكية وتم الانتهاء منهم وتسليمهم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية فى 14 مارس 2019 بتكلفة 400مليون جنيه.



وتعتبر هذه المحطة هى أكبر محطة معالجة صرف صحى وصناعى عملاقة بمحافظات الدلتا بتكلفة 930 مليون جنيه، وتقضى على 40% من مشكلة التلوث بمصرف كتشنر بمياه الصرف الصحى والصناعى.



تعمل بطاقة 240ألف متر مكعبيوم، وتم إقامة 6 محطات رفع جديدة وربطها على محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى بالدواخلية، وإحلال وتجديد 5 محطات رفع صرف صحي، وإقامة شبكات انحدار داخل المدينة بطول 55كيلو متر بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلا عن ربط محطة رفع صرف صحى الإسكان الاجتماعى بالدواخلية على المحطة الرئيسية بتكلفة 20 مليون جنيه.



و تخدم مدينة المحلة الكبرى بالكامل و17 قرى من قرى المركز، منها قرى ديرب هاشم وميت الليت وكفر الجنينة وبلقينا والعزب التوابع، وألابشيط والعامرية والسجاعية والدواخلية وسندسيس وكفر العبايدة والمعتمدية ومحلة حسن ومنشية الأمراء، ومحطات صرف صحى قريتى الراهبين ومحلة أبو على، فضلا عن المصانع والشركات المنتشرة بمدينة المحلة.