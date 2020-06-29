البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع بقيادة قطاع البنوك

اغلقت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بقيادة قطاع البنوك ورغم زيادة حالات الإصابة الجديدة بالفيروس العالمي.





وارتفع قطاع البنوك بأكثر من 2 بالمائة حيث تحولت الأسهم الأوروبية للمكاسب خلال التعاملات مع صعود قوي لنظيرتها الأمريكية.





وتأثرت معنويات المستثمرين في التعاملات المبكرة مع زيادة عدد الوفيات بفيروس "كوفيد-19" إلى 500 ألف شخص عالمياً في حيت تجاوز عدد الإصابات المؤكدة على الصعيد العالمي 10 ملايين حالة، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكينز".





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت ثقة الأسر والشركات في اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 359.8 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 6225.7 نقطة.





وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل مستوى 12232.1 نقطة، وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي زيادة بنحو 0.7 بالمائة مسجلً 4945.5 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الموحدة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.1239 دولار.