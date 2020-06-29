بينتو مديرًا فنيًا لمنتخب الإمارات

تعاقد الاتحاد الإماراتي مع الكولومبي خورخي لويس بينتو لقيادة المنتخب الوطني خلال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.





ووجه الاتحاد في بيان "الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة"، بعدما كان اتفق معه على تفاصيل التعاقد لمدة سنتين.



وسيحل بينتو (67 عاماً) بديلاً للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي عيّن مدرباً للمنتخب في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتم فسخ التعاقد معه في أبريل (نيسان) الماضي في خضم توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وستكون مهمة بينتو قيادة الإمارات إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث عانى"الأبيض" في مبارياته الأربع الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة التي يحتل فيها المركز الرابع مع 6 نقاط من فوزين وخسارتين.



وتتبقى للإمارات أربع مباريات، حيث من المقرر أن تستضيف ماليزيا في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تحل ضيفة على إندونيسيا في 13 منه، ثم تستضيف تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي.



وسبق لبينتو الذي كان مليونيريس الكولومبي آخر محطاته التدريبية قبل أن يرحل عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن أشرف على منتخبات كوستاريكا (2004-2005 و2011 -2014) وكولومبيا (2007-2008) وهندوراس(2014-2017).



ويبقى أبرز إنجاز له قيادة كوستاريكا إلى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.