بينتو مديرًا فنيًا لمنتخب الإمارات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
وكالات
تعاقد الاتحاد الإماراتي مع الكولومبي خورخي لويس بينتو لقيادة المنتخب الوطني خلالالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.


ووجه الاتحاد في بيان "الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة"، بعدما كان اتفق معه على تفاصيل التعاقد لمدة سنتين.

وسيحل بينتو (67 عاماً) بديلاً للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي عيّن مدرباً للمنتخب في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتم فسخ التعاقد معه في أبريل (نيسان) الماضي في خضم توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون مهمة بينتو قيادة الإمارات إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث عانى"الأبيض" في مبارياته الأربع الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة التي يحتل فيها المركز الرابع مع 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

وتتبقى للإمارات أربع مباريات، حيث من المقرر أن تستضيف ماليزيا في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تحل ضيفة على إندونيسيا في 13 منه، ثم تستضيف تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي.

وسبق لبينتو الذي كان مليونيريس الكولومبي آخر محطاته التدريبية قبل أن يرحل عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن أشرف على منتخبات كوستاريكا (2004-2005 و2011 -2014) وكولومبيا (2007-2008) وهندوراس(2014-2017).

ويبقى أبرز إنجاز له قيادة كوستاريكا إلى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

أخبار تهمك

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

منذ 42 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

سولشاير يعلن رحيل لاعب مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير)

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ ساعتين

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه قرية نجريج

منذ ساعة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

06:20 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن