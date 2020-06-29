"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:48 م
البرلس
"البرلس"
عمرو الشامي
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى منها بـ«فيديو كونفرانس» من داخل قصر الاتحادية، وأيضًا افتتح المرحلة الثانية منها بالـ«فيديو كونفرانس» من العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن 3 محطات أخرى منها بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليار يورو وتقام على مساحة 280 فدانا، من أكبر 3‏ مشروعات في إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء، وبها عدة مراحل المرحلة الأولى "الغازية"، والمرحلة الثانية "البخارية" وتنتج 4800 ميجا وات، وتوفر 8500 فرصة عمل، بالإضافة إلى ‏14‏ ألفًا و‏400‏ ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء‏، وتنفذها شركة "سيمنز الألمانية" وشركاؤها المحليون.

كما أن محطة كهرباء البرلس سيستفيد منها كافة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة وعلى رأسها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون، ومصنع فصل الرمال السوداء، فضلًا عن أنها أكبر محطة مركبة في العالم أنشئت في وقت قياسي بالنسبة لما ينفذ في المحطات الأخرى، وبالنسبة لحجم المشروع العملاق، وعمل بها 9آلاف عامل ومهندس وفني.

وبدأت المحطة بقوة 1600 ميجاوات، وتضاعفت قوة المحطة إلى 3200 ميجاوات، وتصل طاقة المحطة النهائية 4800 ميجاوات، وتتضمن تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن 33 % من الطاقة سيتم توليدها بدون وقود، وتتكون المحطة من 12وحدة وهم 8 وحدات غازية، و4 وحدات بخارية، حيث تتكون كل محطة من4 موديولات، ويتكون كل موديول من 2 توربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات، وتوربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات، تعمل باستخدام عادم الوحدات الغازية، و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد500 ك فولت.

وتقع محطة كهرباء البرلس وتقع على بعد 16 كيلو مترا من ميناء البرلس، وتم تجهيزها بأحدث نظم التشغيل العالمية، ناهيك عن أن المرحلة الأولى "الغازية" بنظام الدورة البسيطة، حيث كان التشغيل التجريبي لها في 2 مارس 2017، والمرحلة الثانية " البخارية " بنظام الدورة المركبة لتعمل المحطة بكامل طاقتها.

وتعد محطة كهرباء البرلس أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فى الشرق الأوسط تبلغ قدرة المحطة 4800 ميجا وات على مساحة ٢٥٠ فدانا وعلى بُعد 16 كيلومتر من ميناء البرلس.


ويتكون المشروع من 4 موديول، وكل موديول يتكون من عدد 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات، وعدد 1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجا وات، وعدد 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، بتكلفة استثمارية حوالي 2 مليار يورو، ويتم تشغيل المشروع بالكامل عام 2018.


المحطة ضمن ٣محطات تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة سيمنز، ويعمل بالمحطة 9 ألاف عامل ومهندس وفنى للإنتهاء منها فى 33 شهرا فقط، ويبلغ عدد ساعات العمل 47 مليون ساعة عمل.
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ
"البرلس" أضخم محطة كهرباء في الشرق الأوسط.. قصة نجاح مصرية على أرض كفر الشيخ

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