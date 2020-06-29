مايكروسوفت تعلن عن أداة جديدة لاسترجاع الملفات المحذوفة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:30 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق Windows File Recovery،  وهو سطر أوامر جديد  يتيح لك استرجاع المستندات والملفات المحذوفة سواء من قرص التخزين وبطاقات الذاكرة وحتى الذواكر الفلاشية.

يجب استخدام التطبيق فور وقوع حالة الحذف الخطأ لرفع احتمالية استرجاع الملف، ويدعم التطبيق ملفات الفيديو MP4 والموسيقى MP3 والكتب الإلكترونية PDF والصور JPEG والملفات المضعوطة zip فضلاً عن مستندات حزمة برامج أوفيس بمختلف أنواعها.

افتراضياً يدعم التطبيق الاسترجاع من نظام الملفات NTFS، لكن يمكن تعديله ليدعم FAT.exFAT ،ReFS، إلا أنه قد يستغرق وقت أطول.

وتجدر الإشارة أن ويندوز 10 يدعم خاصية الإصدار السابق والتي تتيح استرداد الملفات المحذوفة بشرط تفعيل خاصية سجل الملفات File History والتي تكون غير مفعلة افتراضياً.

تطبيق Windows File Recovery متاح للتنزيل بشكل مجاني عبر متجر تطبيقات مايكروسوفت.

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