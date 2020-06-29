في عهد السيسي.. إنشاء مشروعات خدمية وتنموية بالغربية بتكلفة 298 مليون جنيه

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شهدت محافظة الغربية خلال العام الماضى، وبتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء مشروعات تنموية وخدمية على مستوى مراكز وقرى المحافظة بتكلفة تخطت 298 مليون جنية.



وخلال هذا التقرير يستعرض "الفجر" أهم المشروعات الخدمة والتنمية التى تمت داخل محافظة الغربية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



شهدت المحافظة أعمال رصف في شوارع طنطا بطول 30

كم وبتكلفة 42 مليون جنيه وفي مدينة المحلة بطول 28.6 كم بتكلفة 75 مليون جنية، الى جانب شوارع بطول 97 كم بتكلفة 197 مليون جنية على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء من تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بطول 1.5كم وبتكلفة 16.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير كورنيش كفر حجازي

بالمحلة الكبرى بتكلفة 36 مليون جنيه وكورنيش كفر الزيات بتكلفة 2.7 مليون جنيه، كما تم إنشاء شارع 306 تحيا مصر بطنطا، على مساحة 2604م2 بتكلفة10 مليون جنيه.



وفي قطاع تطوير العشوائيات تم تطوير مناطق عشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بلغت قيمتها 120 مليون جنيه، وتم تدشين منظومة نقل جماعي بالمحافظة بتشغيل 52 أتوبيس موديل 2020 للعمل بالخطوط الداخلية بمدينة طنطا والمحلة

الكبرى.

كما شهدت المحافظة افتتاح متحف طنطا بعد تطويره بتكلفة 18 مليون جنيه بعد غلقه لمدة 19 عام والذى يضم أكثر من 8 ألاف قطعة أثرية متنوعة، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية "مول طنطا" وتوفير 10 ألاف فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى، وفي قطاع التعليم تم افتتاح 30 مدرسة جديدة

خلال العام الماضي بتكلفة 253 مليون جنيه، وصيانة 24 مدرسة بتكلفة 45 مليون جنيه، وجارى العمل في إنشاء 30 مدرسة أخرى خلال هذا العام بتكلفة 430 مليون جنيه.



أما عن مبادرات الرئيس، تم إجراء فحص طبي لأكثر من 2

مليون مواطن في حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وصرف العلاج لعدد 6848 مواطن، وفحص 22 ألف طالب بالجامعة ضمن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي. بالإضافة إلى فحص 14 ألفطالب بالمرحلة الإعدادية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وأيضًا فحص أكثر من 34 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والمنة والتقزم، وكذلك الكشف على 2176 مواطن في مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار، وتنظيم 9 قوافل متكاملة في تسع قري أكثر احتياجا، وتسقيف وترميم داخلي لعدد 74 منزل بتكلفة 3 مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسة

مصر الخير.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم افتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي بعدد من القري الى جانب جار الانتهاء من أعمال في مشروعات أخري وذلك بتكلفة أكثر من مليار جنيه، كما تم تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي

وتسليمه للمزارعين حيث تم تسجيل 336 ألف حيازة على المنظومة الإلكترونيةمن إجمالي 500 ألف حيازة لتكون محافظة الغربية أول المحافظات في تطبيق منظومة الكارت الذكي على مستوى الجمهورية.

