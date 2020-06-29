فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي









يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإنهاء أزمة الجبهة اليمنى قبل بداية الموسم الجديد.





ويناقش فايلر، فور العودة من بلاده بسبب حصوله على إجازة، ملف التدعيمات الجديدة والتي سيحتاج إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، قرر الرحيل وعدم تجديد عقده بنهاية الموسم الجاري، ليتم الإعلان بعد ذلك تعاقده بصفة رسمية مع بيراميدز سبورت، بداية من الموسم الجديد.





ومن المقرر أن يفاضل فايلر، بين كريم يحيى المعار إلى صفوف سموحة، وباسم علي المعار إلى صفوف الجونة، لعودة أحدهم من الإعارة وتعويض الجوكر.





وظهر الثنائي بشكل مميز للغاية مع أنديتهم، الأمر الذي جعلهم على رأس المطلوبين في القلعة الحمراء، إلا أن حمادة صدقي مدرب سموحة، يرغب في استمرار يحيى لمدة موسم آخر.





وعاد النادي الأهلي، إلى تدريباته بالأربعاء الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.















