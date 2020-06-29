كل ما تريد معرفته عن مطار العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:26 م
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، عددا من المشروعات القومية الجديدة منها مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون، وتدشين مطاري سفنكس والعاصمة، وأكد الرئيس السيسي علي أهمية المشروعات القومية ودور الدولة المصرية، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مطار "العاصمة الادارية" الجديد.

ودشنت وزارة الطيران المدني مطار "العاصمة الادارية" الذي أقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران تماشيا مع الأهداف مع رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيط حركة السياحة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر في مختلف المحافظات.

موقع المطار
يخدم مطار العاصمة الإدارية الجديدة، سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن ومحافظات القناة ويدعم المطار حركة السياحة والسفر، يعتبر المطار مجهز بأحدث النظم لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات، وأحدث كاميرات المراقبة فى العالم، وأنظمة مراقبة وكشف الحقائب بـ"إكس راي".

يعمل مطار العاصمة على استقبال رحلات الشارتر، التى لا تهبط بمطار القاهرة، أقيم المبنى الرئيسى للمطار على مساحة 5 آلاف م2، ويستوعب مطار العاصمة حوالي 300 راكب فى الساعة، يخفف الضغط عن مطار القاهرة الدولى.

45 مبني 
يضم المطار 45 مبنى، وبرج مراقبة جوى بطول 50 مترا، ويوجد به ممر بطول 3650 مترا، وعرض 60 مترا، بالإضافة إلى أكتاف الممر تصل إلى 15 مترا من الجانبين، يحتوى المطار على 8 مواقف لانتظار السيارات، تسع منطقة انتظار السيارات 500 سيارة و20 أتوبيسا. 

يربط مطار العاصمة بين طريق "القاهرة - السويس" عن طريق تقاطع حر، ويحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة وللحد من الزحام المروري أثناء الدخول والخروج من المطار، وبني المطار طبقا لمنظومة تسمح بتوسعته مستقبليا، مع زيادة حركة الركاب، ومراعاة حدود الممر حتى يستوعب ممرا آخر للطائرات. 

طراز المطار 
يتسع مطار العاصمة، لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير، صمم المطار طبقا لأعلى المواصفات العالمية بالاعتماد على الخبرات المصرية، وشركات وطنية بتوجيه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اشتركت في تنفيذه شركة حسن علام للمقاولات والمقاولون العرب التي أنشات حقل الطيران والطرق الداخلية.

استمر العمل بمطار نحو 12 شهرا بدلا من 24 شهرا، يسبقها أعمال الدراسات والتجهيزات، يوجد به منظومة للتعامل مع السيول طبقا لدراسات دقيقة، وبني المطار طبقا لمنظومة تسمح بتوسعته مع زيادة حركة الركاب، ومراعاة حدود الممر حتى يستوعب ممرا آخر للطائرات. 

سمى مطار العاصمة الدولي بهذا الاسم لأنه فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، هو مزود بأنظمة للإنذار الآلي ضد الحريق، وللتحكم بالدخول، يوجد بالمطار أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، وأنظمة أخرى للكشف عن الحقائب بالأشعة. 

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مطار العاصمة الإدارية الجديدة بوابة الفجر المشروعات الطيران المدني السيسي

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