عزب شو يكشف تفاصيل وفاة شقيقه بكورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:00 م
عزب شو
عزب شو
مي مرسي
كشف الفنان محمود عزب، تفاصيل وفاة شقيقه بفيروس كورونا المستجد،والأعراض التي جعلته يقوم بإجراء مسحة لمعرفة إصابته بكورونا.

وقال "عزب" من خلال مداخلى هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة خاصة من برنامج "التاسعة"،أن شقيقه شعر بفقدان الشهية في البداية ولكنه لم يضع الأمر في عقله.

وأضاف محمود عزب أن استمرار شعور شقيقه بفقدان الشهية،قررو إجراء المسحة وطلب الطبيب عمل آشعة مما كشف إصابتة بكورونا على الرئتين.

وتابع أن شقيقه تم حجزه يومين بمستشفى "هليوبوليس"ثم توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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